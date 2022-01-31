Высота сугробов в Москве из-за циклона "Надя" способна достичь рекордных значений

Высота сугробов в Москве из-за циклона "Надя" может достичь рекордных значений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высота сугробов в Москве в связи с приходом в регион циклона «Надя» ко вторнику, 1 февраля, может достичь 50 см. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец, отметив, что эти показатели близки к рекордным значениям 1956 года.

Как уточнил специалист, погода в московском регионе в ближайшие сутки выпадет до 4 мм осадков, а видимость местами ухудшится до 1 км. По его словам, за двое суток выпадет примерно 10 мм осадков, что является 1/4 месячной нормы.

«Такие снегопады, безусловно, оставят заметный след, и сугробы в столице впервые вырастут до 50-52 см, что близко к рекордному 1956 году, когда в эти дни высота снежного покрова составляла 56 см», - написал синоптик на своей странице в Instagram.

Специалист уточнил, что центр атмосферного вихря достигнет Москвы в ночь на вторник, 1 февраля, из-за чего снегопады усилятся. Согласно прогнозам, осадки ослабнут только к середине недели, а прекратятся к субботе, 5 февраля.

Напомним, в минувшие воскресенье, 30 января, в Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра и метели.