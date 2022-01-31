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Экономика31 января 2022 7:05

Минсельхоз не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году

В ведомстве заверили, что принимаемые меры позволят обеспечить стабильную стоимость продукции
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Минсельхоз не ожидает резкого скачка цен на продукты из молока

Минсельхоз не ожидает резкого скачка цен на продукты из молока

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Резкого скачка цен на молоко и молочную продукцию в 2022 году не ожидается, сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

"Принимаемые меры в целом позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции, - говорится в сообщении. - Минсельхоз не ожидает резкого роста цен в этом сегменте в 2022 году".

По данным ведомства, несмотря на значительное увеличение издержек производителей, им удалось сдерживать динамику цен ниже темпов продовольственной инфляции, в том числе за счет оптимизации внутренних процессов и принятых Минсельхозом мер.

Вместе с тем в министерстве не исключили, что ценовая политика на отдельные позиции может быть персмотрена.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-служба Минсельхоза России заявила, что производители молочной продукции сдерживают рост цен, сохраняя его в пределах инфляции, за счет собственной прибыли.

По информации ведомства, с 2020 года дорожают основные составляющие себестоимости "молочки": ветеринарные препараты, кормы и кормовые добавки, логистика, упаковочный материал и электроэнергия.

Для стабилизации ситуации принято решение направить 10,6 млрд рублей на компенсацию части затрат на закупку кормов, а также проработать вопрос выделения части дохода от экспортной пошлины на основные зерновые культуры в поддержку животноводческой отрасли.