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Политика31 января 2022 7:50

В ЛНР заявили о подготовке Украиной информационной кампании против Донбасса и России

В республики сообщили о подготовке Киевом постановочного телесюжета
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В ЛНР заявили о подготовке Украиной информационной кампании против Донбасса и России

В ЛНР заявили о подготовке Украиной информационной кампании против Донбасса и России

Фото: REUTERS

Украинские спецслужбы и Запад готовят информационную кампанию для обвинения самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики, а также России в агрессии против Украины. Такое заявление в понедельник, 31 октября, сделал начальник управления народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

«Нашей разведке удалось получить достоверные сведения о разработке украинскими специальными службами при поддержке западных спецслужб специальной информационной кампании с кодовым названием Crushing Sword», - заявил он, отметив, что целью такой кампании является «введение в заблуждение мировой общественности» и обвинение республик Донбасса и Москвы в агрессии против Украины.

Лещенко заявил о подготовке Киевом постановочного телесюжета о якобы развязанных ЛНР, ДНР и Москвой военных действиях против Украины, а также о жителях Донбасса, которые просят «освободить их от российского гнета». По его словам, незалежная намерена убедить мировое сообщество в правомерности действий своих воск, якобы освобождающих Донбасс от террористов.

Напомним, накануне глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Украина стягивает тяжелую технику в Донбасс, а также, что под видом инструкторов в незалежную приезжают наемники.