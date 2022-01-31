Захарова ответила МИД Британии на угрозу конфискации собственности российских "олигархов"

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала на заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о возможной конфискации "собственности российских олигархов".

В частности, Захарова обратила особое внимание на слова Трасс о том, что "демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы".

"Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведёте свою мысль до реализации, сможете претендовать на получение знака "За взаимодействие". Старайтесь, - написала представитель российского МИД в своем телеграм-канале. - Да, кстати. Там у вас списочек имеется, кого из коррупционеров Россия просила выдать".

Как ранее писал сайт kp.ru, Лиз Трасс рассказала журналистам, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России предполагается представить в британском парламенте. По ее словам, если законопроект будет принят, не исключается вероятность конфискации "собственности российских олигархов" в Лондоне.