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Происшествия31 января 2022 9:08

Видео, как женщина бросила 3-летнюю дочь в вольер к медведю, появилось в Сети

Власти Узбекистана прокомментировали инцидент и сообщили о состоянии девочки
Анастасия СОБОЛЕВА
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После падения с 5-метровой высоты девочка находится в больнице с открытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

После падения с 5-метровой высоты девочка находится в больнице с открытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Узбекистанское министерство по делам семьи сообщило, что 31-летняя жительница Ташкента, которая 28 января скинула свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в зоопарке, находилась в депрессии.

На кадрах видно, что женщина, перекинув ребенка через ограждения, скидывает его прямиком к сидящему в вольере медведю. Животное убегает, а на помощь к девочке направляются сразу несколько человек.

По данным министерства, женщина находилась в депрессии из-за того, что её муж отказался с ней жить и уехал в Россию. На момент инцидента она проживала с двумя детьми в квартире её отца.

После падения с 5-метровой высоты девочка находится в больнице с открытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Против матери возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (до 15 лет).

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что девочка, брошенная матерью в вольер к медведю в Ташкенте, находится в шоковом состоянии.