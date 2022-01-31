Минобрнауки: Вузы готовы проработать вопрос о бесплатных ПЦР-тестах для несовершеннолетних студентов

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Вопрос о предоставлении несовершеннолетним возможности бесплатно сдавать ПЦР-тесты для получения QR-кодов готовы проработать в российских вузах. Об этом в понедельник, 31 января сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

"Вопрос по организации бесплатных ПЦР-тестов находится не в компетенции Минобрнауки России. При этом в случае конкретных обращений от несовершеннолетних студентов вузы готовы проработать этот вопрос в тесном взаимодействии с региональными органами здравоохранения и Роспотребнадзора. Минобрнауки России не располагает информацией о подобных обращениях в администрации вузов", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) 19 января направила обращения в министерство образования, а также губернаторам регионов с просьбой обеспечить доступ в вузы и средние специальные учебные заведения несовершеннолетних студентов, которые не привились от COVID19 и поэтому не имеют соответствующего сертификата и QR-кода. В МГЕР предложили обеспечить таких студентов бесплатными ПЦР-тестами, чтобы те могли свободно посещать учебные занятия.

Ранее kp.ru сообщал, что российские вузы планируют начать прием документов не позднее 20 июня 2022 года.