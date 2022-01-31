Минобороны Украины заявило, что сейчас нет смысла в мобилизации в стране

Алексей Резников Фото: REUTERS

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил об отсутствии смысла в мобилизации в стране. Он указал на то, что подобные решения могут вызвать панику среди украинцев.

- Потребности в мобилизации, с точки зрения угрозы, сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет, — сказал министр.

Ранее Politico со ссылкой на источники в окружении украинского лидера сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский опасается, что Вашингтон намеренно преувеличивает угрозу гипотетического «российского вторжения», преследуя свои цели. Очередным раздражающим фактором в поведении партнеров из Соединенных Штатов стало разрешение дипломатам добровольно покинуть Украину вместе с семьями, что вызвало падение финансовых рынков и страх у населения. В Киеве расценили такие действия как «безосновательные» и «преждевременные».