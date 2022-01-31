В МИД РФ анонсировали телефонный разговор Лаврова и Блинкена 1 февраля 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоится во вторник, 1 февраля. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, уточнив, что очная встреча не заплланирована.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в эфире телеканала CBS сообщила, о том, что Энтони Блинкен и Сергей Лавров, «вероятно, проведут разговор на предстоящей неделе».

«Очная встреча не планируется. Во вторник состоится телефонный разговор Лаврова и Блинкена", - уточнила официальный представитель МИД РФ, комментируя заявление Нуланд.

Напомним, ранее американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что Вашингтон надеется на продолжение контактов главы Министерства иностранных дел России и госсекретаря США после того, как Москва изучит ответ Соединенных Штатов на предложения по гарантиям безопасности в Европе.