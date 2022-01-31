Посол РФ в Лондоне допустил конфискацию имущества россиян в Великобритании

Российский посол в Лондоне допустил конфискацию имущества россиян в Великобритании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Лондоне Андрей Келин допустил конфискацию имущества граждан России в Великобритании.

- Мы посмотрим, и, конечно же, будут приняты контрмеры. В конце концов, британский бизнес тоже в России работает. И меры всегда могут быть приняты на взаимной основе. Так что посмотрим, чем это закончится, мы не знаем, — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Как ранее писал сайт kp.ru, глава МИД Великобритании Лиз Трасс рассказала журналистам, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России предполагается представить в британском парламенте. По ее словам, если законопроект будет принят, не исключается вероятность конфискации «собственности российских олигархов» в Лондоне.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это говорит об изрядной непредсказуемости Лондона, что не может не беспокоить финансовые и бизнес структуры, не только в России, но и во всем мире. Официальный представитель Кремля предложил называть вещи своими именами, и в данном случае речь идет о «неприкрытой атаке на бизнес» со стороны Британии, а не санкциях, так как последние должны быть легитимными и оформлены решением Совета безопасности ООН.