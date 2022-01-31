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Политика31 января 2022 9:56

Песков: угрозы ареста имущества российских "олигархов" говорят о непредсказуемости Лондона

Пресс-секретарь президента России считает, что речь идет о "неприкрытой атаке на бизнес"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о возможной конфискации "собственности российских олигархов".

По его словам, это говорит об изрядной непредсказуемости Лондона, что не может не беспокоить финансовые и бизнес структуры, не только в России, но и во всем мире.

Официальный представитель Кремля предложил называть вещи своими именами, и в данном случае речь идет о "неприкрытой атаке на бизнес" со стороны Британии, а не санкциях, так как последние должны быть легитимными и оформлены решением Совета безопасности ООН.

Также Песков не исключил, что нагнетание напряженности в Европе со стороны Британии может повлечь за собой ответные меры.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова предложила Лиз Трасс вспомнить о списке коррупционеров, которых просила выдать Россия.