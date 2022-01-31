Вильфанд пообещал россиянам теплый февраль

Россиянам пообещали теплый февраль Фото: Иван МАКЕЕВ

Февраль в России ожидается аномально теплым, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Температуры выше нормы прогнозируются в Поволжье, Западной Сибири, Красноярском крае, Якутии и на Урале.

«Наиболее заметные положительные аномалии ожидаются в Приволжском федеральном округе, Западной Сибири, Красноярском крае, центре Якутии, на Урале», – рассказал специалист журналистам.

По словам синоптика, исключение составит лишь Чукотка. Он также отметил, что высокие для февраля температуры ожидаются не на протяжении всего месяца – в какие-то периоды будут и похолодания. Кроме того, в ряде регионов страны прогнозируется аномально большое количество осадков, например, в Тверской, Брянской, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и на юге Дальнего Востока.

Как писал сайт kp.ru, ранее Вильфанд предупредил о циклоне, который принесет опасную погоду сразу в несколько регионов России. В это время прогнозируются сильные осадки, ветер, метели и снегопады.