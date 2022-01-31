Бали откроется для туристов 4 февраля 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Остров Бали в Индонезии вновь начнет принимать иностранных туристов с пятницы, 4 февраля, сообщил министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан.

Он отметил, что решение открыть остров для туристов позволит восстановить экономику Бали, которая сильно пострадала во время пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, будет сокращен срок пребывания в самоизоляции полностью вакцинированных туристов –теперь вместо семи они будут находиться на карантине пять дней, передает CNN Indonesia.

Как писал сайт kp.ru, ранее власти Индонезии планировали открыть курортный остров Бали для российских туристов в августе 2021 года.

Напомним, в августе 2021 Индонезия одобрила российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» для экстренного применения.