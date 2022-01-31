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Политика31 января 2022 13:21

Турчак: ЕР никогда не поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости

В "Единой России" считают инициативу по снижению нештрафуемого порога не новой и откровенно вредной
Анастасия СОБОЛЕВА
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Партия ЕР никогда не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Партия ЕР никогда не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия ЕР никогда не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом в понедельник, 31 января сообщает РИА Новости.

"Инициатива господина Ликсутова о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не нова и откровенно вредна. "Единая Россия" ее не поддерживала и не поддержит", - подчеркнул секретарь.

Турчак напомнил, что этот вопрос уже обсуждался до начала коронавирусной пандемии и к общему мнению тогда прийти не удалось. Единорос заявил, что идея о снижении не облагающегося штрафом пороша превышения скорости - "только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан". Он также сравнил инициативу Лискутова с прежнюю схему техосмотра, которую с недавних пор отменили.

Напомним, ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лискутов заявил, что уменьшить количество смертей от ДТП в столице поможет снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч.

Представитель ЕР в ответ на это предложение порекомендовал руководителю московского дептранса прислушиваться к обычным людям. Он также напомнил Лискутову, что "задача власти - делать жизнь граждан лучше, а не сложнее".

Ранее kp.ru сообщал, что президент России подписал закон, по которому за перевозку внутри страны табака и алкоголя без соответствующей маркировки будут взиматься штрафы.