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Здоровье31 января 2022 13:29

Врач Зайцев заявил о риске полностью потерять голос при заражении «омикроном»

Это возможно, если вирус достигнет гортаноглотки, отметил специалист
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Специалист заявил о риске полностью потерять голос при заражении «омикроном»

Специалист заявил о риске полностью потерять голос при заражении «омикроном»

Фото: Олег УКЛАДОВ

Кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев сообщил о риске полностью потерять голос при заражении штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Это возможно, если вирус достигнет гортаноглотки.

- Если голос долго не возвращается или возвращается с явлениями стойкой охриплости, если возникает парез или паралич голосовых складок, дело плохо. Может быть нанесен необратимый урон голосовому аппарату и голосовым складкам, — приводит слова специалиста URA.Ru.

Зайцев уточнил, что особенно этих последствий должны бояться люди с врожденными проблемами с горлом.

Напомним, кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков считает, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется к середине 2022 года. По его словам, в первую очередь, это выразится в значительном снижении количества летальных исходов. По его словам, в России этому будет способствовать выработка коллективного иммунитета. Крючков выразил сомнение, что удастся достигнуть 85-87%, однако уверен, что цифра все равно будет внушительной.