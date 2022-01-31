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Здоровье31 января 2022 13:48

Денис Проценко назвал последствия для переболевших коронавирусом

Проценко рассказал о нарушении памяти у переболевших коронавирусом
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Денис Проценко

Денис Проценко

Фото: Иван МАКЕЕВ

В число распространенных последствий перенесенного коронавируса у пациентов входят склонность к депрессии, раздражительность, быстрая утомляемость и нарушение короткой памяти.

Об этом рассказал в программе "Специальный гость с Тиной Канделаки" на канале RTVI главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в понедельник, 31 января 2022 года. Трансляция интервью ведется на видеоохостинге YouTube.

По его словам, указанные проявления могут продолжаться у молодых людей в среднем 2-3 недели, а у пенсионеров в возрасте старше 65 лет - 2-3 месяца .

Как ранее писал сайт kp.ru, британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор заявил, что люди, привитые от коронавируса зачастую легко переносят штамм "омикрон", испытывая симптомы обыкновенной простуды. Он уточнил, что в чаще всего это боль в горле, насморк, головная боль, чихание и ощущение усталости.