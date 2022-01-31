В центре Кишинева прошла акция протеста против повышения тарифов на газ

Здание компании "Молдовагаз" в Кишиневе. Фото: Вениамин Демидецкий/ТАСС

В Молдавии пенсионеры в понедельник, 31 января вышли на протест перед зданием администрации президента в Кишиневе с требованием отправить в отставку главу государства Майю Санду и правительство страны, которые допустили повышение цен на газ, сообщает РИА Новости.

Накануне с одобрения национального агентства по регулированию энергетики Молдавии ( НАРЭ) были повышены тарифы на газ для жителей страны с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров. Кроме того, повысились тарифы на отопления. НАРЭ приняла оба решения задним числом и с 1 января изменения в тарифах вступили в силу. Оппозиция страны заявила, что намерена опротестовать эти решения через суд.

Несколько десятков участников протеста у резиденции Санду скандировали призывы об отставке правительства и требовали, чтобы глава Молдавии вышли и лично прокомментировала инцидент с ростом тарифов.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что 20 января спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил введении в стране режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за газового кризиса. При этом председатель правительства Наталья Гаврилица утверждала, что в результате введения ЧС население Молдавии не пострадает.