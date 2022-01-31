Канада отправит 60 военных на Украину в рамках расширения миссии Unifier

Минобороны Канады сообщило, что страна отправит 60 военных на Украину в рамках расширения миссии Unifier Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства обороны Канады Анита Ананд сообщила, что страна отправил 60 военнослужащих на Украину в рамках расширения миссии Unifier.

- В ближайшее время на Украину будут направлены около 60 военнослужащих ВС Канады для расширения миссии (Unifier). Есть возможность увеличить количество контингента до 400 человек, — сказала она во время встречи с главой украинского МВД Денисом Монастырским.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что Польша предложила Киеву военно-техническую помощь на безвозмездной основе. Как сообщало издание «Rzeczpospolita» со ссылкой на украинское оборонное ведомство, Украина получила от польского Министерства обороны предложение «безвозмездной военно-технической помощи». Согласно данным польского издания, в ближайшее время должны были состоятся телефонные переговоры глав оборонных ведомств двух стран.