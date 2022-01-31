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Политика31 января 2022 15:44

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России из-за «нарушения воздушных границ»

Подобные инциденты происходили неоднократно, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России из-за «нарушения воздушных границ»

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России из-за «нарушения воздушных границ»

Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России из-за якобы имевшего место нарушения воздушных границ российским самолетом.

«Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного Российской Федерации для выражения протеста и вручения ноты о нарушении воздушного пространства Эстонии в субботу, 29 января. Эстония считает это очень прискорбным и серьезным инцидентом, особенно с учетом того, что подобные нарушения происходили неоднократно», – заявляется на сайте ведомства.

О подробностях инцидент не сообщается.

Как писал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года МИД Эстонии вызвал к себе посла России в Таллине Александра Петрова. Российскому дипломату вручили ноту из-за якобы нарушения воздушной границы Эстонии самолетом ВКС России. Порсле этого Министерство обороны РФ отвергло обвинения Эстонии в нарушении ее воздушного пространства.