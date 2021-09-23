Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении ее воздушного пространства

Самолет А-50 Фото: Антон Денисов РИА Новости

Самолет А-50 Воздушно-космических сил России не нарушал воздушного пространства Эстонии, экипаж машины находился на связи с эстонскими диспетчерами, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что самолет следовал по согласованному маршруту из Калининградской области в пункт постоянной дислокации. Во время полета эстонская сторона никаких претензий не предъявляла. Как отметили в Минобороны, то, что самолет не нарушал границ Эстонии, подтверждается средствами объективного контроля.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 23 сентября, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало к себе посла России в Таллине Александра Петрова. Российскому дипломату вручили ноту из-за якобы нарушения воздушной границы Эстонии самолетом ВКС России.

Напомним, ранее Россию в нарушении воздушного пространства обвинило Министерство обороны Японии.