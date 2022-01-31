Постпред РФ в ООН назвал претензии США к перемещению войск России вмешательством во внутренние дела страны

Небензя назвал заявления США о перемещении войск России вмешательством во внутренние дела страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред РФ в ООН Василия Небензя назвал заявления Соединенных Штатов Америки о перемещении российских войск вмешательством во внутренние дела страны.

- Делегация США... указала, что рассматривает расположение российских войск на российской же территории в качестве угрозы международному миру и безопасности. Это является не только неприемлемым вмешательством в дела нашего государства, но и попыткой введения в заблуждение международного сообщества относительно истинного положения дел в регионе, — сказал российский дипломат.

Ранее Василий Небензя заявил, что нагнетание обстановки вокруг Украины вредит самой Незалежной. Он отметил, что высказывания украинских первых лиц указывают на отсутствие активности российских войск у границ Украины.

Напомним, заседание Совбеза ООН состоится по просьбе Соединенных Штатов Америки. Как отмечала американский постпред при ООН Линды Томас-Гринфилд, заседание необходимо, «чтобы обсудить вопрос, имеющий решающее значение для международного мира и безопасности: угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии».

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