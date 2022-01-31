Постпред России в ООН: Решить украинский кризис можно только в диалоге Киева с Донбассом

Постпред России в ООН Василий Небензя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Урегулирование кризиса на Украине имеет «внутриукраинское измерение», и решить его возможно только при диалоге Киева с республиками Донбасса, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Исправить ситуацию можно исключительно через выполнение Киевом минских договоренностей, предусматривающих прямой диалог с Донецком и Луганском. Западные коллеги подталкивают Киев к саботажу Минских договоренностей, а это может закончиться самым плачевным образом для Украины, потому что она разрушит себя сама», – сказал дипломат в ходе заседания Совбеза ООН, прямую онлайн-трансляцию которого ведет kp.ru.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин раскритиковал украинские власти за уклонение от обязательств по налаживанию прямого диалога с Донбассом. Глава государства отметил, что российская сторона по-прежнему настаивает на активизации переговоров между сторонами, чтобы реализовать заключенные в 2015 году Минские соглашения.