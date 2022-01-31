Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика31 января 2022 16:58

Постпред России в ООН: Решить украинский кризис можно только в диалоге Киева с Донбассом

Саботаж Минских договоренностей может закончиться самым плачевным образом для Украины, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Постпред России в ООН Василий Небензя

Постпред России в ООН Василий Небензя

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Урегулирование кризиса на Украине имеет «внутриукраинское измерение», и решить его возможно только при диалоге Киева с республиками Донбасса, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Исправить ситуацию можно исключительно через выполнение Киевом минских договоренностей, предусматривающих прямой диалог с Донецком и Луганском. Западные коллеги подталкивают Киев к саботажу Минских договоренностей, а это может закончиться самым плачевным образом для Украины, потому что она разрушит себя сама», – сказал дипломат в ходе заседания Совбеза ООН, прямую онлайн-трансляцию которого ведет kp.ru.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин раскритиковал украинские власти за уклонение от обязательств по налаживанию прямого диалога с Донбассом. Глава государства отметил, что российская сторона по-прежнему настаивает на активизации переговоров между сторонами, чтобы реализовать заключенные в 2015 году Минские соглашения.