Латвия отправит на Украину военных инструкторов Фото: Shutterstock

Власти Латвии решила отправить на Украину военных инструкторов. Там они будут работать вместе с военными инструкторами из Канады, сообщил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш.

«Мы политически договорились, что хотим оказать Украине еще помощь, отправив латвийских военных инструкторов, которые будут работать вместе с канадскими инструкторами. Латвийские инструкторы вместе с канадскими усилят помощь, оказываемую Украине», – рассказал глава правительства Латвии на брифинге.

Ранее Министерство обороны Латвии сообщило, что поставит Украине зенитные ракетные комплексы Stinger, индивидуальную экипировку и сухие продукты питания.

Как писал сайт kp.ru, Минобороны Латвии приготовило для парламента страны проект постановления об отправке военнослужащих Латвии на Украину. Если Сейм примет такое постановление, то вопрос будет практически решен. При этом миссия латвийских военных будет схожа с той, с которой своих инструкторов отправила Канада. Они станут участвовать в подготовке ВСУ вместе с канадцами.