Латвия готова помочь Украине своими военными

Министерство обороны Латвии приготовило для парламента страны проект постановления об отправке военнослужащих Латвии на Украину. Фото: Shutterstock

Министерство обороны Латвии приготовило для парламента страны проект постановления об отправке военнослужащих Латвии на Украину. Если Сейм примет такое постановление, то вопрос будет практически решен. Еще, конечно, потребуется согласие министерств юстиции, финансов и иностранных дел, но с этим задержки не будет. И переброске "латышских стрелков" на Украину будет дан зеленый свет. При этом, миссия латвийских военных будет схожа с той, с которой своих инструкторов отправила Канада. И латыши станут участвовать в подготовке ВСУ вместе с канадцами. Число военных, которых Латвия готовится перебросить на помощь Киеву, пока не определено и неизвестно.

Но на месте украинцев я бы особо не начинал радоваться такой допомоге от европейских союзников. Во- первых, неизвестно, в какую копеечку украинскому бюджету обойдется такая помощь, а во-вторых, еще неизвестно, прибудут ли это союзники или конкуренты украинским военным в деле расхищения военной техники, боеприпасов и прочего имущества ВСУ. И есть все основания для такого подозрения.

Буквально на днях шестеро военнослужащих Вооруженных сил Латвии были задержаны правоохранительными органами республики. Они попались на том, что продавали через интернет похищенное из армейских арсеналов оружие. Причем, со складов брали не только стрелковое оружие, но и боеприпасы, амуницию, приборы ночного видения. В общем, работники широкого профиля. Установленный ущерб от их действий, по оценкам прокуратуры, превысил 100 тысяч евро. А сколько они похитили и продали в реальности, пока не знает никто.

С учетом того, что украинские армейские склады в последние годы горят и взрываются с завидной регулярностью, причем, зачастую, аккурат перед проверкой, можно предположить, что украинским коллегам латвийских расхитителей конкуренты в их нелегком, но прибыльном бизнесе – не просто пятое колесо в телеге, а и самые настоящие соперники в борьбе за длинный доллар.

Впрочем, среди союзников по НАТО обокрасть "партнера" – это не преступление, а практически доблесть. Чего стоит, например, история, когда американцы выявили, что на аэродроме в Румынии местный обслуживающий персонал воровал топливо для американских же военных самолетов. И за четыре года украли его на 2 миллиона долларов. После выявления этого факта министр обороны Румынии даже не стал извиняться за своих сограждан, а, напротив, обвинил во всем самих американцев: "Я бы назвал это небрежностью со стороны американцев — они недостаточно хорошо знакомы с нашей культурой".

Так что, если вдруг "латышские стрелки" окажутся на украинской земле, то еще большой вопрос, кто из них кого обогатит своей "национальной культурой".

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