Минобороны России отвергло обвинения Эстонии в нарушении ее воздушных границ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские истребители Су-27 не нарушали воздушное пространство Эстонии в субботу, 29 января, заявили в Министерстве обороны России. В этот день самолеты вовсе не проводили полеты над акваторией Балтийского, сообщили в ведомстве.

«29 января полеты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря не осуществлялись. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», – рассказали журналистам в российском Минобороны.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 31 января, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России из-за якобы имевшего место нарушения воздушных границ российским самолетом. В Таллине назвали инцидент «прискорбным и серьезным, особенно с учетом того, что подобные нарушения происходили неоднократно».