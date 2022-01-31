Небензя покинул заседание Совбеза ООН перед выступлением представителя Украины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул заседание Совета безопасности организации перед выступлением представителя Украины Сергея Кислицы. По словам дипломата, у него была запланирована встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«Я должен покинуть эту встречу из-за запланированной ранее встречи с генеральным секретарем по вопросу нашего председательства», – сообщил Небензя, попросив не воспринимать его уход с заседания в качестве демарша.

От России далее на заседании Совбеза ООН по Украине представляет первый заместитель постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский.

Ранее Небензя назвал заявления Соединенных Штатов о перемещении российских войск вмешательством во внутренние дела страны. Это также попытка ввести международное сообщество в заблуждение, добавил он.

Напомним, kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию заседания Совета безопасности ООН о ситуации на Украине.