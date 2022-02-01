Глава МИД Британии заболела коронавирусом и не поедет с Джонсоном в Киев

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс
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Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс перед самым визитом на Украину заразилась коронавирусом, и теперь вынуждена уйти на самоизоляцию. Об этом глава британского МИД сообщила на своей странице в Twitter.
«Сегодня вечером я получила положительный тест на COVID-19. К счастью, я сделала три прививки и будут работать из дома, пока нахожусь на самоизоляции», - написала Трасс в понедельник, 31 января.
Ранее сообщалось, что премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон 1 февраля собирается отправиться в Киев, вместе с ним на Украину должны были поехать несколько министров, в том числе и глава МИД.
Как писал сайт kp.ru, в понедельник Элизабет Трасс в ходе выступления в британском парламенте заявила, что Лондон готовит в отношении России самые жесткие санкции в случае ее «вторжения» на Украину. В частности, речь идет о заморозке активов российских компаний.
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