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Политика31 января 2022 18:28

Глава МИД Британии пригрозила России самыми жесткими санкциями

Пакет ограничений предполагает возможность заморозки активов российских компаний
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Глава МИД Британии пригрозила России самыми жесткими санкциями

Глава МИД Британии пригрозила России самыми жесткими санкциями

Фото: REUTERS

Великобритания готовит в отношении России самые жесткие санкции в случае ее «вторжения» на Украину, заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Элизабет Трасс, выступая в парламенте.

«Ничего нельзя исключать, и нигде не получится скрыться. Это равнозначно самому жесткому санкционному режиму против России, который мы когда-либо имели», – сказала глава МИД Великобритании.

Пакет санкций предполагает возможность заморозки активов российских компаний, а британские фирмы и отдельные лица не смогут проводить с ними транзакции. Кроме того, будет запрещен въезд в Великобританию лиц, попавших в список ограничений. Документ о новых санкциях против России должен быть принят 10 февраля 2022.

«Мы обеспечим, чтобы те, кто разделяет ответственность за дестабилизирующие действия Кремля, заплатили большую цену», – заявила Трасс.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава британского МИД подтвердила, что Лондон объявит России новые санкции. Также она заявляла о возможности конфискации собственности российских олигархов в Лондоне.

Российский посол в Лондоне Андрей Келин допустил конфискацию имущества граждан России в Великобритании.