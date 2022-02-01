Folha de Sao Paulo: США добиваются отмены визита президента Бразилии в Москву

Президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердил намерение посетить Москву в феврале Фото: REUTERS

Соединенные Штаты оказывают дипломатическое давление на Бразилию, пытаясь добиться отмены запланированного на февраль визита бразильского президента Жаира Болсонару в Москву, сообщает газета Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники в МИД страны.

По данным собеседников издания, госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел Бразилии Карлосом Франса в воскресенье, 30 января, «вновь выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия поддерживает действия российской стороны в Восточной Европе» на фоне напряженности вокруг Украины.

В бразильском МИД, как утверждают источники газеты, попытались убедить американских коллег в том, что визит лидера страны в Россию «не имеет никакого отношения к геополитической ситуации на востоке Европы», а его переговоры будут посвящены «обширной двусторонней повестке российско-бразильских отношений».

Между тем, несмотря на недовольство Вашингтона, в понедельник Болсонару подтвердил намерение посетить Москву в феврале.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госдепартамент возмутился, что США узнали о предстоящем визите главы Бразилии в Россию из открытых источников, а не по дипломатическим каналам и заявил, что «Бразилия несет ответственность за защиту демократических принципов и порядка, основанного на правилах, и должна доносить это послание до России при любой возможности». В МИД Бразилии прокомментировали претензии Вашингтона, заметив, что «Бразилии не нужно разрешение других государств в проведении собственной внешней политики».