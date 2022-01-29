НАТО и ЕС не могут прийти к единому мнению по России

Cреди стран-членов НАТО отсутствует единство в вопросе о необходимости помогать Украине Фото: REUTERS

Что делать с Россией в связи с "планируемым ею вторжением на Украину"? Это сейчас главный вопрос, ответ на который пытаются дать и в Евросоюзе и в Североатлантическом альянсе. Хотят, но не могут.

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, среди стран ЕС нет единства в отношении масштаба санкций против России на случай военного «вторжения» на Украину. Это вполне объяснимо, поскольку для разных стран различен и обратный эффект, как от самих санкций, так и от возможного ответа России в виде контрсанкций. В том, что такие контрсанкции последуют, в Европе уже никто не сомневается. И это ту же ФРГ, например, напрягает гораздо больше, чем Испанию или Польшу с Прибалтикой, особенно, если учесть историческую русофобию последних четырех государств.

Если в том, что касается стран отсутствует единство в силу экономических причин – одни готовы выстрелить себе в ногу, другие способны и на выстрел в голову, а третьи хотят просто постоять в сторонке, то среди стран-членов НАТО подобное единство отсутствует в вопросе о необходимости помогать Украине. И в этом признался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете "Паис".

- Думаю, что союзники по НАТО обязаны предложить поддержку Украине. Мы оказываем политическую поддержку, практическую поддержку, мы помогаем им модернизировать свои оборонные учреждения, мы помогаем им бороться с коррупцией, мы помогаем им создавать механизмы киберзащиты. Что касается оборонительного вооружения, то у союзников разные взгляды, - признался Столтенберг. По всей видимости, хотя он в этом и не признался напрямую, большие разногласия у членов альянса и по вопросу вступления Украины в НАТО. При этом, похоже, что последние переговорные инициативы Москвы лишь укрепили эти разногласия.

- Россия хочет подписать юридически обязывающий договор, который блокировал бы любое членство в НАТО в будущем. Мы должны уважать решение Украины, вне зависимости от того, за присоединение она или нет, - заявил Столтенберг и объяснил причины, по которым он не говорит на эту тему более подробно. - Мы никогда не ведем переговоров публично, поэтому ответ, который мы отправили в Москву, является конфиденциальным. Конфиденциальность является предварительным условием для дипломатического продвижения вперед. Но свобода выбора каждой страны является основополагающим принципом.

Про свободу выбора каждой страны мы слышим постоянно. От того же Госдепартамента, например. Который не устает повторять этот тезис в отношении Грузии и Украины, но вот стоило только зайти речи о совершенно гипотетическом сотрудничестве Кубы или Венесуэлы с Россией в военной или военно-технической области, как Госдепартамент моментально взрывается, разбрызгивая сопли возмущения по обе стороны Атлантики.

- Если мы увидим, что что-то подобное воплощается в жизнь, то будем реагировать решительно, - отреагировал на вопрос о таком сотрудничестве от американского журналиста официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. В Москве эту реакцией вполне обоснованно назвали истерикой.

А сегодня умерять аппетиты Госдепартамента пришлось уже Бразилии в связи с предстоящим в феврале визитом президента Жаира Болсонару в Москву. Госдепартамент возмутился, что США узнали о предстоящем визите главы Бразилии в России из открытых источников, а не по дипломатическим каналам и заявили, что "Бразилия несет ответственность за защиту демократических принципов и порядка, основанного на правилах, и должна доносить это послание до России при любой возможности". Проще говоря, Вашингтон просто продиктовал президенту Бразилии, что, о чем и как он должен говорить в Москве. В МИД Бразилии претензии Вашингтона прокомментировали, заметив, что "Бразилии не нужно разрешение других государств в проведении собственной внешней политики".

Но это, как вы понимаете, никого из американских политиков не смущает. В отличие от разногласий по главному вставшему перед ними вопросу – что делать с Россией, какие санкции к ней применять. Хотя в Вашингтоне явно не читали басен "дедушки Крылова" и не знают потому, что происходит, "когда в товарищах согласья нет", происходящее сейчас явно вселяет в администрацию США неуверенность.

Не все еще готовы выворачиваться наизнанку, чтобы удовлетворить американским хотелкам. И это одно из главных нынешних разочарований США.