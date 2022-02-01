Названы главные симптомы нового "стелс-омикрона" Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Симптомы подтипа ВА.2 штамма коронавирусной инфекции «омикрон», также известного как «скрытый омикрон», схожи с симптомами оригинального штамма. Об этом сообщает Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании.

Как передает Daily Express, в список основных симптомов «стелс-омикрона» вошли непрерывный кашель, высокая температура, а у некоторых заболевших может проявляться потеря вкуса или обоняния. Отмечается, что более специфичные симптомы еще необходимо выявить и изучить, однако ученые полагают, что они будут отражать симптомы штамма-предшественника.

Специалисты обращают внимание, что при обнаружении любого из подобных симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу, а также сдать тест на коронавирус и уйти на самоизоляцию.

Напомним, накануне врач-иммунолог Николай Крючков допустил, что при одновременном заражении штаммами «дельтой» и «омикроном» в организме человека может зародиться новые мутация коронавирусной инфекции, уточнив, что речь идет о людях с подавленным иммунитетом.