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Общество1 февраля 2022 5:35

Минздрав РФ продлил срок годности вакцины «Эпиваккорона» до десяти месяцев

В центре «Вектор» сообщили, что изменения в инструкции утверждены по результатам изучения стабильности препарата
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минздрав РФ продлил срок годности вакцины «Эпиваккорона» до десяти месяцев

Минздрав РФ продлил срок годности вакцины «Эпиваккорона» до десяти месяцев

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство здравоохранения РФ продлило срок годности вакцины от коронавирусной инфекции «Эпиваккорона» до девяти и десяти месяцев в зависимости от производственной площадки. Об этом сообщили во вторник, 1 февраля, в центре «Вектор» Роспотребнадзора, отметив, что изменения в инструкции по применению препарата утверждены по результатам изучения стабильности вакцины.

«Срок годности составляет для вакцины "Эпиваккорона", изготовленной на площадке ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора - 10 месяцев, для промплощадок "Вектор-Биальгам" и "Герофарм" - 9 месяцев», - приводит ТАСС сообщение центра.

Как уточнили в «Векторе», сроки годности могут быть увеличены по мере получения новых данных. В центре отметили, что работа по изучению стабильности препарата продолжается. Также уточняется, что продление сроков годности на разное время связано с тем, что включение производственных площадок было в разное время.

«В связи с этим и сроки годности, которые в обязательном порядке подтверждаются данными по изучению стабильности серий, произведенных на конкретной производственной площадке, отличаются», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Роспотребнадзор оценил эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» на 90%.