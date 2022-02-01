Росстат назвал Анадырь самым дорогим городом для жизни в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Росстат определил самые дорогие и дешёвые города для жизни в России, опубликовав индекс стоимости жизни в населенных пунктах страны за прошлый год.

Как передает РБК, согласно данным Росстата, самым «дорогим» российским городом стал Анадырь, а самым «дешёвым» - Назрань. Москва встала за пределы первой десятки городов.

Отмечается, что Анадырь становится самым дорогим городом России пятый раз подряд. Установленный набор из 264 видов потребительских товаров и услуг стоит в этом населенном пункте на 57% дороже в сравнении со среднероссийским показателями.

В первую тройку «дорогих» городов также попали якутские населенные пункты Зырянка и Мирный, где набор таких товаров стоит на 46% дороже. В российской столице индекс цен оценили в 1,28 при общероссийском значении 1.

Дешевле всего жить в Назрани и других городах Ингушетии, а также в чувашском Канаше. Уточняется, что в Назрани индекс стоимости жизни оценивается 0,75, а значит товары и услуги на 25% дешевле, чем в среднем по России.

Напомним, ранее назвали лучшие города России по качеству жизни. Москва стала первой в этом рейтинге.