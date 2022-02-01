Польша предоставит Украине снаряды для систем ПВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава передаст Киеву снаряды для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

«Я не хотел бы сейчас говорить о конкретной спецификации. Например, там будут противовоздушные снаряды», - заявил глава военного ведомства в эфире телеканала Polsat

Тем временем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник, 1 февраля, на брифинге перед вылетом в Киев заявил, Варшава готова поставить Киеву польский переносной зенитно-ракетный комплекс «Гром» (Grom), беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

Напомним, днем ранее, 31 января, Солох заявил, что Варшава приняла решение предоставить Киеву десятки тысяч единиц оборонительного вооружения. При этом глава Бюро национальной безопасности республики не уточнил наименования вооружения.

Незадолго до этого появилось сообщение о том, что Варшава предложила Киеву военно-техническую помощь на безвозмездной основе. Как заявляло издание «Rzeczpospolita» со ссылкой на украинское оборонное ведомство, Украина получила от Министерства обороны Польши предложение «безвозмездной военно-технической помощи».