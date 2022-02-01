Прощание с Леонидом Куравлевым проходит в Москве

Леонид Куравлев умер 31 января на 86-м году жизни Фото: Иван МАКЕЕВ

1 февраля в Москве в Центральной клинической больнице проводится прощание с известным актером Леонидом Куравлевым. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Напомним, Леонид Куравлев умер 31 января на 86-м году жизни. Перед смертью артист долго болел. А 10 января появилась информация о том, что у него заподозрили коронавирус. Актера госпитализировали в больницу в Коммунарке, анализ на COVID оказался отрицательным, затем его направили в хоспис.

Основной причиной его ухода из жизни стала остановка сердца, но было также много сопутствующих заболеваний.

С Леонидом Куравлевым прощаются в Центральной клинической больнице Фото: Иван МАКЕЕВ

Актер появился на свет 8 октября 1936 года в Москве. Ему удалось поступить на актерское отделение ВГИКа только со второй попытки, обучался будущий артист в мастерской педагога Бориса Бибикова.

Первые съемки Куравлева в кино состоялись в 1958 году: он тогда играл роль в курсовой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского "Сегодня увольнения не будет". За весь период своей творческой деятельности (свыше 65 лет) Леонид Куравлев сыграл больше 200 ролей. В числе самых известных картин с его участием -"Живет такой парень" (1964) Василия Шукшина, "Золотой теленок" (1968) Михаила Швейцера, и другие.

Ранее Kp.ru писал, что Леонид Куравлев перед смертью успел составить завещание. Имущество актера общей стоимостью более 100 млн рублей будет поделено между его родными.