Врач рассказал, что стало последней каплей для тяжелобольного Леонида Куравлева

Леонид Куравлев скончался 30 января от остановки сердца. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Леонид Куравлев, за состоянием здоровья которого поклонники пристально следили последние несколько недель, скончался 30 января от остановки сердца. Говорят, артист был неизлечимо болен, из-за чего его выписали из Коммунарки не домой, а в хоспис, где обеспечивают уход паллиативным пациентам. В числе недугов Куравлева называют деменцию и цереброваскулярную болезнь. Сайт kp.ru узнал у специалиста, могли ли эти диагнозы привести к смерти.

- Цереброваскулярная болезнь - это целый комплекс диагнозов, который может иметь различные проявления. От атеросклероза страдает вся сердечно-сосудистая система, не только головной мозг, - объяснил kp.ru Михаил Ефимов, врач-невролог высшей категории, мануальный терапевт Санкт-Петербургской клинической больницы РАН. - На стенках сосудов образуются бляшки, происходит закупорка сосудов - крови трудно подойти к органам и тканям. Если мозг не получает достаточного питания, страдают когнитивные функции, прогрессирует деменция и т.д.

Поражение сосудов, по словам врача, со временем может привести к летальному исходу, ведь нарушение кровоснабжения сказывается на всем организме: органы начинают сбоить один за другим.

- Не исключаю, что у Леонида Куравлева также развилась сердечная недостаточность, - продолжает доктор. - В этом возрасте и с таким анамнезом человек становится очень уязвим, а любая инфекционная болезнь усугубляет его состояние. Известно, что артист лечился от пневмонии в Коммунарке. Именно эта болезнь могла стать для него последней каплей, ведь организм и так недополучал кислород, а с пневмонией к этому добавилась еще и дыхательная недостаточность. Видимо, последствия недуга оказались необратимыми, поэтому пациента отправили на реабилитацию в хоспис.

Напомним, 10 января стало известно, что 85-летний актер попал в больницу. У знаменитого пациента, который последний год находился в доме престарелых, заподозрили коронавирус: повысилась температура, упала сатурация (показатель кислорода в крови. - Ред.), участилось дыхание. Тесты на COVID-19 оказались отрицательными - артисту диагностировали тяжелое воспаление легких. Врачи оказали ему всю необходимую помощь, но из-за поражения головного мозга 21 января Леонида Куравлева перевели из больницы в Коммунарке в хоспис имени Веры Миллионщиковой, где он и провел свои последние дни.