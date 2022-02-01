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В мире1 февраля 2022 8:51

Зеленский подписал указ об увеличении армии Украины на 100 тысяч человек

Документ предусматривает переход к профессиональной армии
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы.

Документоv предусмотрен переход к профессиональной армии, а также увеличение срока действия контрактов. Кроме того, зарплаты украинских военнослужащих должны быть не ниже трех минимальных заработных плат в стране. Также Зеленский поручил начать разработку концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей.

За три года численность вооруженных сил Украины должна быть увеличена на 100 тысяч человек. Предусмотрено создание 20 дополнительных бригад в составе ВСУ.

Ранее Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном попросил у него помощи в модернизации армии страны. Во время беседы Зеленский и Блинкен обсудили взаимодействие в сфере безопасности и обороны. Президент Украины акцентировал внимание главы Госдепартамента на важности усиления американской помощи, направленной на «улучшение возможностей ВСУ и их способности противостоять агрессии», сообщает пресс-служба украинского президента.