Зеленский попросил Блинкена помочь модернизировать украинскую армию Фото: сайт офиса Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном попросил у него помощи в модернизации армии страны. Разговор политиков прошел в среду, 19 января, в Киеве.

«Чтобы делать очень быстрые шаги, чтобы модернизировать армию, нужна помощь, особенно в столь непростые времена», – приводятся слова украинского лидера на сайте его офиса.

Во время беседы Зеленский и Блинкен обсудили взаимодействие в сфере безопасности и обороны. Президент Украины акцентировал внимание главы Госдепартамента на важности усиления американской помощи, направленной на «улучшение возможностей ВСУ и их способности противостоять агрессии», сообщает пресс-служба украинского президента.

Также стороны поговорили о восстановлении процесса урегулирования конфликта в Донбассе в Нормандском формате. По словам Зеленского, Киев хочет «открыть путь к проведению Нормандского саммита». Кроме того, президент Украины поднял вопрос о поддержке стремлений Киева вступить в НАТО и Евросоюз и введения санкций против России «с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля».

Как писал сайт kp.ru, ранее в Госдепе заявили, что США продолжат оказывать оборонительную военную помощь Украине.

Напомним, в конце прошлого года Украина попросила США нарастить поставки вооружения.