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В мире1 февраля 2022 9:10

Дочь Назарбаева проходит реабилитацию после коронавируса

Сейчас политик находятся в Нур-Султане
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дарига Назарбаева проходит реабилитацию после коронавируса

Дарига Назарбаева проходит реабилитацию после коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига находится в отпуске и проходит реабилитацию после коронавирусной инфекции.

- Сейчас она находится в Нур-Султане и продолжает проходить курс реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, — цитирует слова помощницы Дариги местный информационный портал zakon.kz.

До этого сообщалось, что она будет проходить реабилитацию до конца января.

17 января 2022 года казахстанские СМИ уточняли, что политик находится в неоплачиваемом отпуске. До этого сообщалось, что она отсутствовала на пленарном заседании нижней палаты страны.

Ранее Дарига Назарбаева не вошла в новый состав политсовета правящей партии страны «Нур Отан». Из 389 делегатов (съезда) за изменения в состав Политического совета проголосовали 389 человек. В него пропорционально количеству членов партии вошли представители всех регионов. В целом, высший представительный орган партии обновился на 55%. Кроме того, в обновленный состав не вошел бывший премьер страны Аскар Мамин.