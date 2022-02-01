Дочь Назарбаева проходит реабилитацию после коронавируса

Дарига Назарбаева проходит реабилитацию после коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига находится в отпуске и проходит реабилитацию после коронавирусной инфекции.

- Сейчас она находится в Нур-Султане и продолжает проходить курс реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, — цитирует слова помощницы Дариги местный информационный портал zakon.kz.

До этого сообщалось, что она будет проходить реабилитацию до конца января.

17 января 2022 года казахстанские СМИ уточняли, что политик находится в неоплачиваемом отпуске. До этого сообщалось, что она отсутствовала на пленарном заседании нижней палаты страны.

Ранее Дарига Назарбаева не вошла в новый состав политсовета правящей партии страны «Нур Отан». Из 389 делегатов (съезда) за изменения в состав Политического совета проголосовали 389 человек. В него пропорционально количеству членов партии вошли представители всех регионов. В целом, высший представительный орган партии обновился на 55%. Кроме того, в обновленный состав не вошел бывший премьер страны Аскар Мамин.