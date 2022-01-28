Дочь Назарбаева вышла из состава политсовета правящей партии Казахстана

Дочь Назарбаева не включили в состав политсовета правящей партии Казахстана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига не вошла в новый состав политсовета правящей партии страны «Нур Отан».

- Из 389 делегатов (съезда) за изменения в состав Политического совета проголосовали 389 человек. В него пропорционально количеству членов партии вошли представители всех регионов. В целом, высший представительный орган партии обновился на 55%, — гласит сообщение пресс-службы партии.

Кроме того, в обновленный состав не вошел бывший премьер страны Аскар Мамин.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был избран председателем партии «Нур Отан». Кандидатуру Токаева предложил экс-глава государства Нурсултан Назарбаев, до этого занимавший этот пост.

До этого сенат парламента Казахстана принял поправки в законодательство об отмене пожизненного председательства первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Соответствующее решение было принято в четверг, 27 января 2022 года. Речь идет об исключении из законодательства государства положений, которые закрепляли за Назарбаевым право оставаться председателем Совбеза и Ассамблеи народа Казахстана.