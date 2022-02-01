Зеленский заявил, что Украине стоит рассчитывать только на свои силы Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе открытия сессии Верховной рады сообщил, что власти Украины создают новый формат сотрудничества с Польшей и Великобританией, однако отметил, что незалежной стоит рассчитывать только на свои силы, указав на то, что никто ее не защитит, кроме украинцев.

«Мы создаём новый формат сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей», - заявил украинский лидер, не раскрывая подробности этого союза.

При этом Зеленский подчеркнул, что Киеву нужно рассчитывать лишь на свои силы. «Мы должны быть едины в борьбе за жизнь и за здоровье», - заявил он.

Напомним, сегодня Варшава сообщила о намерении предоставить Киеву снаряды для систем ПВО. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика готова поставить польский переносной зенитно-ракетный комплекс «Гром» (Grom), беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.