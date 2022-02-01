Евросоюз сократил действие COVID-сертификатов для трансграничных поездок

ЕК установила стандартный срок для признания цифровых COVID-сертификатов о проведенной вакцинации. Фото: REUTERS

Во вторник, 1 февраля вступили в силу новые правила Еврокомиссии по перемещению внутри ЕС вакцинировавшихся от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Еврокомиссии (ЕК).

ЕК установила стандартный срок для признания цифровых COVID-сертификатов о проведенной вакцинации. С сегодняшнего дня они будут действовать в течение девяти месяцев после получения полного цикла вакцины.

Срок в 9 месяцев будет распространяться как на тех, кто поставил однокомпонентные вакцины, так и на тех, кто вакцинировался двухкомпонентной вакциной. В первом случае срок действия сертификата начнет отсчитываться с момента введения вакцины, а во втором случае — после введения второй дозы или первой дозы в том случае, если прививку сделали сразу после того, как человек переболел коронавирусом.

В Еврокомиссии также уточнили, что стандартизированный период не будет распространяется на бустерные дозы вакцины от коронавирусной инфекции, по которым в разных странах ЕС на данный момент сохраняются разные правила.

Напомним ранее kp.ru сообщал, что главный врач "Коммунарки" Денис Проценко заявил, что среди пациентов больницы привитых от COVID - единицы.