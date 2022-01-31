Денис Проценко: Среди пациентов нашей больницы привитых сейчас единицы

Главврач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОГДА ПАНДЕМИЯ СОЙДЕТ НА НЕТ

- Сейчас 5-я по счету волна коронавируса - сколько их еще нас ждет? - первым делом спросила телеведущая Тина Канделаки руководителя городской клинической больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко. Известный врач стал героем программы «Специальный гость» на ютьюб-канале RTVI.

- Если исторически анализировать те вирусные пандемии, которые уже переносило человечество, то, как правило, они продолжались 2-3 года, - напомнил Проценко. - Мы очень надеемся, что рано или поздно [COVID-19] превратится в некую сезонную историю, которую мы будем контролировать путем вакцинации, как грипп.

Хочется думать, что так случится уже к следующей осени - в октябре-ноябре ковид придет как сезонная инфекция, а не накроет очередной мощной волной пандемии, сказал врач. При этом во время вспышек по-прежнему нужно будет носить маски. Вакцинация защищает от тяжелых осложнений инфекции, а чтобы не заразиться, нужна барьерная защита, пояснил Проценко.

Главврач «Коммунарки» сообщил, что сейчас в его больнице абсолютное большинство пациентов - не привитые. «Вакцинированных к нам попадают буквально единицы», - заверил он.

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ ВИРУСА-МУТАНТА

Правда ли, что при «омикроне» ковид протекает легче? Это один из самых обсуждаемых сегодня вопросов.

- С одной стороны, мы видим более быстрое течение болезни и меньшее поражение легочной ткани, меньше пневмоний в исходе. Это хорошая новость, - рассказал Денис Проценко. - С другой стороны, вспышка с 2-3-дневной температурой в 39 градусов у групп риска (старше 60 лет, с серьезными хроническими заболеваниями) может приводить к обострению сопутствующих патологий.

«Если вы входите в группу риска и у вас больше 2-х дней держится и не купируется (не сбивается. - Ред.) высокая температура, это повод обратиться за медицинской помощью», - подчеркнул врач.

С начала пандемии в госпитале в Коммунарке пролечили около 70 тысяч пациентов. За частью из них продолжили наблюдать после выписки. И на основе полученных данных сделали выводы - как чаще всего проявляется постковидный синдром. По словам Проценко, самой распространенной оказалась триада: депрессивноподобное состояние, нарушение кратковременной памяти и быстрая утомляемость. «Молодые пациенты восстанавливаются в течение 2-3 недель, у людей старшего возраста постковидное состояние затягивается на несколько месяцев», - отметил врач.

О ЧЕМ ЕЩЕ РАССКАЗАЛ ПРОЦЕНКО

- Несмотря на приход «омикрона», еще продолжает циркулировать «дельта», возбудитель более тяжелых форм инфекции. «Не время расслабляться точно», - подчеркнул медик, призывая не игнорировать маски, соблюдение дистанции и своевременную вакцинацию.

- Медицинские маски обязательно нужно менять не реже, чем через каждые 2-3 часа. «Гламурные повязки» вообще бесполезны - это не защита от «омикрона».

- Ковидные госпитали готовы к приему больных, но основная нагрузка сейчас ложится на амбулаторное звено - медперсонал районных поликлиник и фельдшерских пунктов.

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