Таиланд возобновил регистрацию на бескарантинный въезд для привитых туристов Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Таиланда со вторника, 1 февраля, отменили карантин для туристов, полностью вакцинированных от коронавируса, в рамках программы Test & Go. Информация об этом опубликована на сайте посольства королевства в Москве.

Как говорится в сообщении, с 1 февраля все привитые от коронавируса, в том числе вакциной «Спутник V», желающие въехать в Таиланд, должны иметь сертификат о вакцинации на английском языке, страховку, подтверждение бронирования отеля, а также заранее оплатить два ПЦР-теста, которые необходимо сдать на первый и пятый день пребывания в стране. Россиянам также потребуется предоставить справку с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным не ранее чем за 72 часа до вылета из России.

Все документы нужно загрузить на портал Thailand Pass, после чего туристы получат QR-код для посещения страны.

Напомним ранее сообщалось о планах Таиланда ввести сбор с иностранных туристов, который собираются включить в стоимость авиабилетов.