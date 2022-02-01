Песков: в Кремле не видят необходимости следить за обвинениями в адрес Кадырова

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят никакой необходимости следить за обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.

- Мы считаем, что это все является скорее вопросом. Если там речь идет об угрозе безопасности жизни и здоровью людей, то это тема правоохранительных органов, это не тема Кремля, — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Ранее "Новая газета" направила в Следственный Комитет (СК) России заявление, в котором просит возбудить против главы Чечни Рамзана Кадырова уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды.Издание считает, что признаки соответствующего преступления содержит пост в телеграм-канале Кадырова, опубликованный 24 января 2022 года, в котором он называет журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и главу "Комитета против пыток", члена Совета при президенте по правам человека Игоря Каляпина "пособниками террористов".