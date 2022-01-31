"Новая газета" попросила СК завести дело на Кадырова о возбуждении ненависти

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Новая газета" направила в Следственный Комитет (СК) России заявление, в котором просит возбудить против главы Чечни Рамзана Кадырова уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Как сообщает издание, оно подано на имя председателя СК Александра Бастрыкина.

Издание считает, что признаки соответствующего преступления содержит пост в телеграм-канале Кадырова, опубликованный 24 января 2022 года, в котором он называет журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и главу "Комитета против пыток", члена Совета при президенте по правам человека Игоря Каляпина "пособниками террористов".

"По мнению Кадырова, Каляпин с Милашиной — "пособники террористов", которые "зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение", - говорится в тексте публикации.

Журналисты также привели из того же поста Кадырова выдержку о том, что он не видит разницы между террористами и их пособниками, которых он уничтожал и будет уничтожать.

"В связи с этим "Новая газета" просит возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по статье о возбуждении ненависти либо вражды (пункт "а", части 2 статьи 282 УК)", - пишет издание.

Как ранее писал сайт kp.ru, Рамзан Кадыров выразил мнение, что журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и главу "Комитета против пыток", члена Совета при президенте по правам человека Игоря Каляпина следует задержать за "пособничество террористам".

Напомним, глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал заявление Рамзана Кадырова. Фадеев отметил, что знает о "непростых отношениях" Кадырова и Каляпина. Он напомнил, что последний входит в Президентский совет, который является консультативным органом при главе государства.

На просьбу журналистов прокомментировать ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что каждый гражданин страны имеет права как высказывать свое мнение, так и реагировать на заявления, опровергая их, или "используя какие-то другие судебные варианты" для защиты чести и достоинства.