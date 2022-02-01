Средняя цена российской нефти Urals в январе 2022 выросла почти на 60% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Средняя цена российской экспортной нефти Urals в январе 2022 года прибавила в цене почти 60%, поднявшись до 85,64 долларов за баррель. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ, напомнив, что в январе прошлого года ее стоимость составляла 54,41 долларов за баррель.

«Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2022 года сложилась в размере 85,64 долларов за баррель, что в 1,6 раза выше, чем в январе 2021 года (54,41 долларов за баррель)», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, накануне цена нефти марки Brent превысила отметку в 90 долларов за баррель, что произошло впервые за восемь лет. В последний раз черное золото этой марки торговалась по такой стоимости 13 октября 2014 года. Как отмечалось, удорожание нефти идет на фоне публикации данных о динамике запасов энергоресурсов.