Цена на нефть Brent поднялась выше $90 за баррель впервые за восемь лет

Цена на нефть выросла более $90 за баррель впервые за восемь лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впервые с 13 октября 2014 года цена нефти марки Brent превысила отметку $90 за баррель. Как сообщает «Коммерсантъ», нефть марки Brent торгуется на этом уровне впервые за восемь лет - с 13 октября 2014 года.

Отметки $90,15 за баррель цена нефти Brent на бирже ICE достигла к 19:02 по московскому времени (+2,2%), уточняет издание.

Удорожание нефти идет на фоне публикации данных о динамике запасов энергоресурсов.

Ранее на kp.ru сообщалось, что цена на газ в Европе в январе поднялась выше 1 100 долларов за тысячу кубометров.

В то же время глава министерства экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек признал, что Германия более чем наполовину зависит от российского газа. Хабек отметил, что Германия зависит от поставок газа из РФ на 55 процентов и добавил, что любые санкции в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины, о которых заявляли США и НАТО, так или иначе негативно скажутся на экономике Германии.