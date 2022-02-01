Депутат Госдумы Никонов обвинил США в попытке рассорить Россию и Бразилию

В Госдуме обвинили США в попытке рассорить Россию и Бразилию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Вячеслав Никонов обвинил Соединенные Штаты Америки в попытке рассорить Россию и Бразилию.

Ранее газета Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники в бразильского МИД сообщила, что Соединенные Штаты оказывают дипломатическое давление на Бразилию, пытаясь добиться отмены запланированного на февраль визита бразильского президента Жаира Болсонару в Москву. По данным собеседников издания, госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел Бразилии Карлосом Франса в воскресенье, 30 января, «вновь выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия поддерживает действия российской стороны в Восточной Европе» на фоне напряженности вокруг Украины.

- Соединенные Штаты проводят глобальную дипломатию, направленную на изоляцию России… Здесь и Бразилия, которой уделяется большая роль, — написал Никонов у себя в Telegram-канале.

Парламентарий указал на то, что ранее Вашингтону не удалось сорвать встречу премьер-министра Индии Нарендры Моди и российского лидера Владимира Путина. По его словам, Болсонару меньше заинтересован в сотрудничестве с Россией, чем предыдущие президенты Бразилии, однако, скорее всего, свой визит в Москву не отменит.