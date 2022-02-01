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Здоровье1 февраля 2022 11:18

Смертность в Чехии за 2021 год стала рекордной со времен Второй мировой войны

За год в стране умерло более 139 тысяч жителей
Анастасия СОБОЛЕВА
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Работа медиков в красной зоне ковид-больницы в Кромержиже, Чехия.

Работа медиков в красной зоне ковид-больницы в Кромержиже, Чехия.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2021 году в Чешской республике умерло 139 600 жителей - это самый высокий результат за всю историю страны после Второй мировой войны. Об этом во вторник, 1 января сообщило Чешское статистическое управление (ЧСУ).

По данным управления, за 2020 год в республике смертность возросла в сравнение с предыдущим "доковидным" годом на 15%. Через год этот показатель вырос еще на 8% и стал рекордно большим за последние 77 лет.

Согласно статистике в рекордный по смертности год, количество умерших мужчин в Чехии увеличилось на 10%. Среди женщин смертность выросла на 6%.

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что у чехов также сократился средний показатель продолжительности жизни: у мужчин с 75,3 года до 74,2 года, а у женщин с 81,2 года до 80,6 года.

Более трех миллионов жителей Чехии за время пандемии заразились коронавирусной инфекцией, более ста тысяч из них заразились повторно. По данным ЧСУ, на сегодняшний день иммунитет от COVID19 сформирован у 6 786 218 жителей республики.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что жителям Италии старше 50 лет за отказ от вакцинации начали выписывать штрафы в 100 евро.

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