В Италии жителей старше 50 лет начали штрафовать за отказ от вакцинации от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 1 февраля, в Италии в силу вступил закон, согласно которому жители страны старше 50 лет должны платить штраф в размере 100 евро за отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции.

Кроме того, согласно новым правилам, всем трудящимся гражданам старше 50 лет для продолжения работы будет необходим ковид-сертификат, основанный на справке о вакцинации или перенесенном заболевании. Отсутствие такого документа без весомой причины, такой как медотвод или противопоказания, приведет к отстранению от работы без сохранения заработной платы. При этом, если такого сотрудника вдруг обнаружат на рабочем месте, то ему грозит штраф от 600 до 1,5 тысяч евро.

Также сумма штрафов за отсутствие ковид-сертификата у посетителей общественных мест в Италии составляет от 400 до 1 тысячи евро.

Напомним, с 1 февраля в Австрии также вводится обязательная вакцинация от коронавируса. Закон не распространяется на беременных женщин и тех, у кого имеется медицинский отвод. Штраф составляет от 600 евро до 3,6 тысячи евро. Как писал сайт kp.ru, накануне в Вене более 10 тысяч человек вышли на митинги против обязательной вакцинации.